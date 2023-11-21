У арабских стран нет механизма давления на Израиль.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал телеканалу ARB 24 заместитель директора АМИ Trend, глава медиа-платформы Turkic.World, политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

Он также отметил, что в конфликтах, которые происходят в Газе уже почти два месяца, страдают, к сожалению, гражданские лица.

"В настоящее время между мусульманскими государствами ведется буквально гонка за лидерство в Газе. Обращение президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси с письмом к различным странам не будет иметь результата, поскольку страны, которым адресовано письмо, не имеют какого-либо механизма давления на Израиль. Ключом к конфликту Израиль - ХАМАС или конфликту в регионе являются арабские государства", - подчеркнул он.

По словам Р.Хафизоглу, Турция может повлиять на ХАМАС в результате сотрудничества с Катаром, но активной роли Турции в регионе, в первую очередь, не хотят арабские государства.

Турция может открыто вынести этот вопрос на международный уровень. Однако это не окажет серьезного влияния на решение вопроса", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!