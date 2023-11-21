Завершилась конференция Бакинской инициативной группы Движения неприсоединения

В Баку завершила работу конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, конференция была организована Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

В завершение мероприятия участники конференции сделали памятное фото.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!