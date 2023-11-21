https://news.day.az/politics/1616201.html Завершилась конференция Бакинской инициативной группы Движения неприсоединения
Завершилась конференция Бакинской инициативной группы Движения неприсоединения
В Баку завершила работу конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, конференция была организована Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.
В завершение мероприятия участники конференции сделали памятное фото.
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