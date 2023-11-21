Уничтожаются искусственные укрепления, созданные Арменией во время оккупации

Уничтожаются искусственные фортификационные укрепления, созданные армянской армией на территории Азербайджана во время оккупации. Были обнаружены и демонтированы железные сетки, сплетенные из тросов в целях противовоздушной обороны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, после 44-дневной Отечественной войны подобные оборонительные сооружения впервые были обнаружены в направлении Гадрута, а затем на территории освобожденного от оккупации села Гызыллы Кенгерли Агдамского района.

Такой "метод", используемый для предотвращения воздушного нападения, был обнаружен также в горах Шушинского и Лачинского районов. Он предназначался для недопущения полетов авиации Азербайджанской армии на низких высотах в ходе широкомасштабных военных операций.

Толстые тросы общей длиной более 1 000 метров, протянутые армянской армией с одной горы на другую, а также прикрепленные к ним примерно через каждые 40 метров другие тросы, свисающие вниз - считаются серьезным и коварным препятствием.

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