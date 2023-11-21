Внесены изменения в правила прохождения службы в органах миграции

Изменение в "Положение о прохождении службы в органах миграции" было вынесено на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.

В проекте отмечается, что для лиц, впервые принятых на службу в органы миграции, устанавливается испытательный срок от 3 до 6 месяцев в зависимости от занимаемой должности и уровня подготовки (для лиц, принятых на службу по должностям, для которых предусмотрены младшие специальные звания, только трехмесячный испытательный срок).

Лица, для которых установлен испытательный срок при приеме на службу в органах миграции, будут назначаться на должность без присвоения специального звания и получать в этот период только должностной оклад.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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