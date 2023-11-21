Заместители глав МИД Азербайджана и Ирака обсудили сотрудничество стран

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Ирака по двусторонним связям Мохаммедом Хусейном Бахром Аль-Улумом.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, Ялчин Рафиев отметил, что наша страна придает особое значение развитию отношений с Ираком, с которым исторически связана этническими, религиозными и культурными связями, подчеркнул растущую в последнее время динамику в азербайджано-иракских отношениях, наглядным примером чего являются первый официальный визит Президента Ирака Абдуллатифа Джамаля Рашида в Азербайджан 20 ноября, а также переговоры и подписанные в ходе визита документы.

Он подчеркнул важность текущего политического диалога между Азербайджаном и Ираком, торгово-экономических связей, межпарламентского и межрегионального сотрудничества и продвижения культурных обменов, отметил важное значение взаимных визитов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о механизмах взаимной поддержки в рамках международных организаций и интенсификации взаимных визитов.

Подчеркнув, что межправительственная комиссия является важным механизмом развития сотрудничества в экономической, торговой, культурной, туристической, энергетической, инвестиционной и других сферах, представляющих совместный интерес, стороны выразили уверенность в плодотворности очередного заседания комиссии, которое состоится в Багдаде в декабре текущего года.

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