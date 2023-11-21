Сахиба Гафарова выступила на конференции Движения Неприсоединения

Спикер Милли Меджлиса, председатель Парламентской сети Движения Неприсоединения Сахиба Гафарова выступила с речью на проведённой в Баку 21-го ноября конференции ДН "Развитие прав женщин и повышение их полномочий", передает Day.Az.

Председатель Милли Меджлиса заметила, что женщины обладают способностью вдохновлять нас и освещать наш мир своими разнообразными взглядами, искренностью, энергией и силой. К сожалению, и сегодня наш мир всё ещё сталкивается с рядом тесно взаимосвязанных кризисов, которые могут оказать изрядное отрицательное воздействие на жизнь женщин. Все они по-прежнему мешают достижению гендерного равенства и усиления женщин.

Отрадно видеть, что, несмотря на все затруднения, укрепление гендерного равенства и повышения полномочий женщин стало неотъемлемой частью международной политической повестки и повестки развития, по словам Сахибы Гафаровой, сказавшей также, что достижение этой цели важно для построения лучшего общества, основанного на равных правах и равных возможностях.

Сегодня до реализации "Целей устойчивого развития - 2030" остаётся чуть меньше десяти лет. Обеспечение гендерного равенства и повышение полномочий женщин остаётся незаменимым в контексте исполнения обязательств, ведущих к развитию устойчивости, мира и процветания во всём мире.

Сахиба Гафарова сказала, что горда представлять на этой конференции государство, достигшее существенных результатов в пропаганде прав женщин и расширении их возможностей в обществе и в сфере государственного управления. Созданная в 1918-м году Азербайджанская Демократическая Республика впервые в мусульманском мире и раньше большинства стран Европы предоставила женщинам право голоса, сообщила участникам конференции глава азербайджанского парламента.

Уже с начала 90-х годов прошедшего века, восстановив свою независимость,

Азербайджан прошёл путь значительного прогресса в данной сфере.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, чей столетний юбилей отмечается в этом году, придавал особую важность повышению общественной роли женщин, и особо заботился об этом в процессе формирования государственной политики. Сахиба Гафарова добавила, что учреждение Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей сыграло решающую роль в привнесении в данную сферу системного и структурированного подхода. Создание же в нашем парламенте Комитета по вопросам семьи, женщин и детей было одним из важнейших шагов в налаживании сотрудничества между правительством и парламентом в той же области. Усиление роли женщин, формирование государственной политики в их отношении, устранение гендерного неравноправия и насилия над женщинами - в этих отношениях были приняты постановления и законы, и их появление стало одним из самых заметных итогов отмеченного сотрудничества.

Сахиба Гафарова заявила, что женщины в Азербайджане принимают активное участие во всех сферах общественной жизни и занимают высокие руководящие должности. Сегодня замечательная общественная и политическая деятельность первой вице-президента президент Азербайджанской Республики Её превосходительства Мехрибан Алиевой воплощает ценный вклад наших женщин в развитие общества и страны.

Азербайджан председательствует в Движении Неприсоединения с 2019-го года, заметила спикер Милли Меджлиса. За это время наша страна не раз демонстрировала свою приверженность укреплению единства и многогранного сотрудничества между участниками ДН. Нынешняя конференция - очередное проявление усилий президента Азербайджанской Республики, председателя ДН Его превосходительства Ильхама Алиева, направленных на дальнейшее укрепление духа солидарности, а также диалога и солидарности государств ДН. Сахиба Гафарова довела до сведения участников конференции также, что глава государства выступил с рядом инициатив в срок председательства в ДН.

Оценив институциональное развитие ДН как один из главных результатов председательства Азербайджана в структуре, председатель Милли Меджлиса назвала создание Парламентской сети ДН важным в этом плане шагом. Парламентская дипломатия стала существенным инструментом в решении глобальных вопросов, особенно на фоне текущих международных трудностей, где сохранение многосторонности и глобального сотрудничества в решении международных проблем является как никогда приоритетным.

Было упомянуто принятое на 18-м Бакинском саммите ДН главами государств и правительств ДН решение расширять и углублять парламентское взаимодействие и сотрудничество между их государствами. В итоге, по инициативе президента Азербайджанской Республики, на полях проведённой в Мадриде в ноябре 2021-го года 143-й Ассамблеи Межпарламентского Союза была учреждена Парламентская сеть Движения Неприсоединения.

Уже вскоре после своего создания Парламентская сеть превратилась в активного участника глобальной парламентской дипломатии, а её проведённые в Баку и Манаме конференции имели решающее значение в смысле её институционального развития, заметила Сахиба Гафарова.

На проведённой в июне 2022-го года Бакинской конференции были приняты Устав, Бакинская декларация, а также официальный логотип и флаг Сети, и её председатель и три заместителя председателя были переизбраны на следующие трёхлетние сроки.

Проведённая в марте текущего года в Манаме вторая конференция оказала положительное влияние в плане совершенствования рабочих правил для дальнейшего формирования и эффективной деятельности Сети.

Обе конференции прошли с активным участием членов парламентов государств-членов ДН, а также представителей межпарламентских организаций. В общем, в них приняли участие более 700 делегатов, заметила Сахиба Гафарова. За короткий отрезок времени в Сеть вступили 60 национальных парламентов ДН, а постоянный приток новых участников наглядно говорит о значении, придаваемом парламентскому сотрудничеству между государствами Движения Неприсоединения, продолжала Сахиба Гафарова.

Состоящие в Сети парламенты активно представлены и на межпарламентских площадках, по словам Сахибы Гафаровой, заметившей, что она приняла участие в ряде важнейших мероприятий, в том числе, в саммитах председателей парламентов стран Большой двадцатки (G20) и Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19.

В ходе выступления было отмечено, что развитие институционального диалога с межпарламентскими организациями является одним из основных направлений деятельности Парламентской сети, и что в настоящее время Сети предоставлен статус наблюдателя в ряде таких организаций, и она сама предоставила такой же статус некоторым межпарламентским структурам. Кроме того, Сеть нарастила своё участие в межпарламентском сотрудничестве, подписав меморандумы о взаимопонимании с рядом влиятельных парламентских институтов.

По словам Сахибы Гафаровой, продвижение идеалов и ценностей ДН - одна из наиважнейших сфер приложения её усилий. Тесное сотрудничество с правительствами государств ДН позволило ей внести свой парламентский вклад в достижение общих целей. Таким образом, с момента своего создания Парламентская сеть выступала за решения, принятые правительствами в рамках Движения Неприсоединения, и отражала эти решения в своём рабочем процессе и заключительных документах.

Коллективная поддержка инициатив ДН по глобальному восстановлению после пандемии, а также принятие решения о создании парламентской группы поддержки инициатив ДН по глобальному восстановлению в постпандемический период по инициативе азербайджанского председательства, широкие обсуждения неоколониальной политики некоторых государств, в частности Франции - всё это говорит о том, что Сеть прилагает усилия для решения волнующих её членов вопросов.

Сегодняшняя конференция создаёт новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества между парламентариями. Спикер Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что в продолжение работы ПС ДН сделает её новой платформой для сотрудничества между женщинами-парламентариями страну ДН, а также внесёт свой вклад в работу по продвижению и расширению прав и возможностей женщин.

В заключительной части своей речи председатель Милли Меджлиса подчеркнула решающую роль женщин в построении светлого будущего, заявив, что без координации совместных усилий и деятельности будет всё труднее обеспечивать гендерное равенство и строить мирное, справедливое и развитое общество.

Она отметила важность пересмотра взглядов на концепцию глобального лидерства, предоставления женщинам необходимой поддержки и возможностей стать ведущей силой перемен, а также воззрений на непосредственную роль женщин в развитии новой волны солидарности и справедливости в разрешении существующих кризисов и построении более светлого будущего.