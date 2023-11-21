Благодаря воле лидеров тюркских государств наше сотрудничество укрепляется

Укрепление и развитие связей с братскими тюркскими государствами, тесно связанными общей историей, культурой, языком, традициями и ценностями, стало одним из приоритетов независимого Азербайджана в период руководства общенационального лидера Гейдара Алиева. Благодаря воле и решимости нынешних лидеров тюркских государств эти связи и сотрудничество еще более укрепляются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр во время выступления в Баку на конференции на тему "Гейдар Алиев и парламентаризм", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он подчеркнул, что сотрудничество в тюркском мире с положительной динамикой во всех сферах с каждым годом все активнее развивается, и сегодня является ярким воплощением дальновидных идей великого лидера. "Усилия и инициативы Гейдара Алиева во имя единства и солидарности тюркского мира сыграли фундаментальную роль в повышении авторитета и влияния тюркского мира на международной арене", - сказал генеральный секретарь.

Отметим, что в Баку прошла конференция на тему "Гейдар Алиев и парламентаризм", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Вторая тема конференции посвящена 15-летию ТюркПА и называется "Опыт прошлого, реалии настоящего и перспективы на будущее".

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