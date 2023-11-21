Мы рассматриваем расширение прав женщин в социально-экономической сфере

Есть много проблем, с которыми сталкиваются наши женщины.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала член парламента Новой Каледонии Мари-Лин Оут Даре Сакила во время выступления на мероприятии "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

"Борьба наших женщин связана с защитой их языка, их свободы. Но она не дает ожидаемого результата. Помогают ли нам в этом или отделяют нас от наших корней? Есть много проблем, с которыми сталкиваются наши женщины. Мы стараемся сохранить традиции своих предков. Был принят ряд решений, связанных с обеспечением прав женщин. Мы рассматриваем расширение прав и возможностей женщин в социально-экономической сфере", - сказала она.

Отметим, что в Баку прошла международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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