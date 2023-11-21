Деколонизация приведет к более равноправному обществу

Нельзя говорить о свободе общества, если женщины в нем не свободны.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал координатор профсоюза канаков (Новая Каледония) Рош Маноже Хаокас во время выступления на мероприятии "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

"Заявления ООН должны быть приняты во внимание. Деколонизация приведет к созданию более равноправного общества. Франция кичится "правами человека". При этом министр внутренних дел Франции изложил новую колониальную политику в этом году. Прибытие трех французских министров в нашу страну в ближайшие месяцы подорвет нашу стабильность", - сказал он.

Отметим, что в Баку прошла международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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