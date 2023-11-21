США «подогрели» Пашиняна на 4 млн долларов

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как американские политики выделили очередную "гуманитарную помощь" Еревану.

Day.Az представляет текст публикации:

"Сегодня США через USAID объявили о предоставлении дополнительной "гуманитарной помощи" Армении на сумму более 4,1 миллиона долларов.

Сообщается, что формально деньги выделяются на помощь переехавшим в Армению карабахским армянам.

Но куда на самом деле пойдут эти миллионы, если учесть, что правительство Пашиняна делает все для того, чтобы карабахские не оставались в стране, а уезжали в РФ или на Запад? Есть вопросы и к тому, как будет контролироваться прозрачность этих финансов, кто и как будет их тратить.

В лучших традициях USAID эти деньги, скорее всего - очередной транш на финансирование разворота в сторону Запада. Благо, вывеску выбрали благородную - под "помощь карабахским" можно будет еще несколько подобных траншей для Пашиняна провести".