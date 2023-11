Мировые СМИ пишут о высказываниях Президента Ильхама Алиева, разоблачающих политику неоколониализма Франции

В мировых медиа широко освещены слова Президента Ильхама Алиева в обращении к участникам международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин", и высказывания прозвучавшие на совместной с Президентом Ирака Абдель Латифом Джамалом Рашидом пресс-конференции в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в материалах, опубликованных в таких европейских СМИ, как Euractiv, Reuters, France24, Deutsche Welle, Nouve lobs, Vlt и других изданиях, со ссылкой на высказывания Президента Азербайджана отмечается, что Франция нарушает стабильность на Южном Кавказе, поддерживает тенденции сепаратизма и сепаратистов.

В публикациях отмечается, что Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что вооружая Армению, Франция осуществляет милитаристскую политику, поощряет реваншистские силы, создает почву для новых войн в регионе. Также подчеркивается, что Франция злоупотребляет статусом постоянного члена в Совете Безопасности ООН для осуществления своей пристрастной, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, стремится использовать западные организации как средство давления на другие государства.

В статьях отмечается, что Президент Азербайджана призывает Францию к отказу от практики поучения других государств. В материалах привлекается внимание к высказываниям Президента Ильхама Алиева о том, что Франция играет деструктивную роль на Южном Кавказе, а Армения превратилась в марионетку правительства Франции, и это представляет серьезную угрозу стабильности в регионе.

В материалах отмечается высказывание Президента Ильхама Алиева о том, что ложные месседжи правительства Франции создают иллюзии в правительстве и общественном мнении Армении, заключающиеся в том, что они смогут начать очередную военную агрессию против Азербайджана.

Такие российские СМИ, как ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, "Комсомольская правда", РБК, "Аргументы недели", News.ru, Lenta, Правда, Взгляд и другие привлекают внимание к высказыванию Президента Азербайджана о том, что по совету Франции Армения задерживает подписание мирного договора, а также о том, что Франция играет деструктивную роль на Южном Кавказе, и Армения превратилась в марионетку правительства Франции.

Сообщается, что Президент Азербайджана резко осудил то, что Франция, вооружая Армению, склоняет ее к реваншизму и сепаратизму. В материалах подчеркивается, что Президент Ильхам Алиев призвал Армению планировать свое будущее, исходя из собственных национальных интересов, а не из амбиций стран с кровавым колониальным прошлым.

Портал Боснии и Герцеговины Slobodna Bosna также процитировал высказывания Президента Азербайджана, разоблачающие французский колониализм. Отмечается, что Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Франция, которой должно быть стыдно за свою богатую кровавыми преступлениями историю колониализма, вместо того, чтобы извиниться за совершенные ею зверства, разглагольствует о надуманных этнических чистках в других странах.

Сообщается, что недавнее изгнание французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировало, что ее беспощадная политика неоколониализма в Африке обречена на неудачу.

В публикации отмечается, что Президент Азербайджана подчеркнул, что Франция вооружает Армению и публично заявляет об этом, а если Армения решит начать новую войну, то это ей не поможет.

В новостях, опубликованных на сайте турецкого агентства Aнадолу, нигерийском издании The eagle online , угандийской Monitor, индийских First Post, Times of India, сингапурском Channel News Asia, цитируются слова Президента Азербайджана о том, что Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но и на Южном Кавказе. Также сообщается, что Азербайджан как председатель Движения неприсоединения поддерживает народы, борющиеся против колониализма и стремящиеся к свободе.

Грузинские порталы Interpress news, Geotimes, Netgazeti, Palitra news, Aktual опубликовали цикл статей, в которых отражены взгляды главы нашего государства, особенно касательно неоколониальной политики Франции. В материалах, опубликованных со ссылкой на высказывания Президента Азербайджана, отмечается, что Франция готовит почву для новых войн на Южном Кавказе, не желает отказываться от своей колониальной политики, не уважает права и желания народов, живущих за пределами Европы.

В статьях, опубликованных украинскими информационными ресурсами, среди которых "Интерфакс-Украина", "Корреспондент", "Европейская правда", "1 News", отведено широкое место взглядам Президента Азербайджана на переговоры с Арменией, в особенности неоколониальной политике Франции. В статьях со ссылкой на высказывания Президента Ильхама Алиева подчеркивается, что Франция играет деструктивную роль на Южном Кавказе. Фактически Армения стала марионеткой французского правительства, что может стать серьезной угрозой для региональной стабильности. Азербайджану не нужна война. Азербайджан воевал на своей территории, восстановив справедливость и торжество международного права. Однако правительство и политический истеблишмент Армении думают о реванше. В статьях также содержатся призывы Президента Ильхама Алиева о стремлении Азербайджана к миру в регионе.

