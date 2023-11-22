В Баку проходит церемония открытия Центра труда ОИС

В Баку проходит церемония открытия Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сессия началась с чтения аятов Корана.

Мероприятие вступительной речью открыл министр труда и социальной защиты Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в апреле 2013 года, принимая руководителей делегаций, участвовавших во II Конференции министров труда стран-членов ОИС в Баку, Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания Центра труда ОИС со штаб-квартирой в городе Баку.

Данная инициатива была единогласно поддержана странами-членами ОИС.

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