https://news.day.az/politics/1616339.html Проходит заседание жертв мин, членов их семей и представителей гражданского общества Азербайджана - ФОТО
Проходит заседание жертв мин, членов их семей и представителей гражданского общества Азербайджана - ФОТО
В Баку проходит заседание жертв мин, членов их семей и представителей гражданского общества Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, в заключении заседания будет адресовано обращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
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