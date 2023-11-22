В Баку проходит заседание жертв мин, членов их семей и представителей гражданского общества Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, в заключении заседания будет адресовано обращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

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