https://news.day.az/politics/1616350.html МИД Армении видит реальную возможность мира с Азербайджаном
МИД Армении видит реальную возможность мира с Азербайджаном
Есть реальная возможность для установления мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Министерство иностранных дел Армении прокомментировало отправку шестого пакета предложений по возможному мирному соглашению с Азербайджаном.
"Несмотря на все сложности и вызовы, между двумя странами есть реальная возможность для установления мира, которого можно достигнуть при наличии политической воли с обеих сторон", - говорится в заявлении МИД Армении.
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