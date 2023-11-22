МИД Армении видит реальную возможность мира с Азербайджаном

Есть реальная возможность для установления мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Министерство иностранных дел Армении прокомментировало отправку шестого пакета предложений по возможному мирному соглашению с Азербайджаном.

"Несмотря на все сложности и вызовы, между двумя странами есть реальная возможность для установления мира, которого можно достигнуть при наличии политической воли с обеих сторон", - говорится в заявлении МИД Армении.

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