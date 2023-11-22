Бренда Шаффер поставила на место главу USAID

Преподаватель Высшей школы военно-морского флота США, эксперт по внешней политике Бренда Шаффер ответила главе USAID Саманте Пауэр по поводу лиц армянского происхождения, добровольно покинувших Карабах.

Как сообщает в среду Day.Az, на публикацию С.Пауэр относительно лиц армянского происхождения, добровольно покинувших Карабах, Б.Шаффер сделала ответную публикацию в своем аккаунте в социальной сети X.

"Вы также говорили с 12 тысячами военнослужащих из Армении, проживающих в Карабахе, и членами их семей (еще 20 тысяч)? Они, вероятно, были рады вернуться домой", - написала Б.Шаффер.

Отметим, что С.Пауэр сообщила в своем аккаунте в социальной сети X, что во время визита в Армению она встречалась с лицами армянского происхождения, которые добровольно покинули Карабах.

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