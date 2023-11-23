Ереван вступает в прокси-войну Запада против России

Армения становится все более активной участницей прокси-войны запада против России.

Армянская партия "Национально-демократический полюс" распространила сообщение о том, что 19 ноября члены совета партии Жирайр Сефилян, Ара Папян и Каро Егнукян встретились с делегацией Палаты представителей США во главе с конгрессменом Джо Вильсоном (республиканец). В состав делегации также вошли конгрессмен Виктория Спарц и исполнительный директор Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Стивен Шрейг.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В ходе полуторачасовой встречи лидеры партии и члены Конгресса обсудили широкий круг тем, уделив особое внимание роли, которую "Национально-демократический полюс" может сыграть в Ереване и Вашингтоне в сближении Армении с США и их союзниками, и против российского влияния в Армении.

На первый взгляд вроде бы нет ничего необычного. Лидеры армянской партии с ярко выраженной западной геополитической ориентацией встретились с конгрессменами США и обсудили ряд вопросов, из которых, на наш взгляд, наиболее важным, по крайней мере для американской стороны, является та роль, которую должна взять на себя партия, по словам текста послания: "Борьба с влиянием России в Армении".

Следует отметить, что конгрессмены Вильсон и конгрессмен Спарц входят в число ведущих критиков в Конгрессе США войны России против Украины и возглавили кампанию по привлечению российского правительства к ответственности", - пишет издание.

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