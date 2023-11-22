Джейхун Байрамов проинформировал Лео Докерти о повестке дня нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал заместителя по делам Европы государственного секретаря в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти о текущей ситуации и реалиях в регионе, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, создающей препятствия этой деятельности.

Об этом Day.Az сообщили в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Также Лео Докерти был проинформирован о планах Азербайджана по установлению стабильного мира в регионе Южного Кавказа и практических шагах, предпринимаемых в этом направлении, повестке нормализации отношений с Арменией.

В то же время министр Джейхун Байрамов подчеркнул на встрече важность многогранных отношений Азербайджана с Великобританией, коснулся возможностей дальнейшего укрепления существующего партнерства между двумя странами в политической, экономической, энергетической, сфере безопасности и в гуманитарной сферах и отметил важность интенсификации политического диалога с точки зрения определения новых направлений сотрудничества.

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