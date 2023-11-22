Разговоры о том, что Армения была вынуждена искать альтернативу России - попытка спихнуть ответственность и найти виновных

Разговоры о том, что Армения была якобы вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакци на свои просьбы - это попытка спихнуть ответственность и найти виновных в собственных просчетах.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления армянских властей о так называемой "смене вектора" внешней политики.

"Хочется понять, как это видится в практической плоскости. По-моему, это откровенная попытка скрыть истинные намерения. Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах, по-моему, это делается весьма очевидно с подсказки Запада. Они пытаются закамуфлировать это, всячески полагая, что так можно сохранить прежний уровень помощи и каких-то особых отношений. Это все видно и понятно, и этого скрыть невозможно. А разговоры о том, что Армения была якобы вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что не Армения выходит из ОДКБ, а наоборот, является попыткой спихнуть ответственность и найти виновных в собственных просчетах", - отметила она.

Захарова упомянула, что с Арменией велись консультации, как в двустороннем формате, так и по линии ОДКБ, однако в Ереване приняли решение в пользу размещения миссии ЕС на территории страны.

"Просьба Армении снять с повестки саммита ОДКБ рассмотрение проекта заявления в поддержку достижения мира в регионе тоже весьма красноречивы. Россия и другие союзники по ОДКБ по прежнему открыты к диалогу и готовы помочь, имелось бы желание у Еревана", - добавила она.

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