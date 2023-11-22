Захарова не удивлена реакцией Азербайджана на действия Франции

Россию нисколько не удивляет резкая оценка действий Франции со стороны Баку.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"И в Баку, и в ряде других точек устали от навязчивости Парижа, который безуспешно пытается реабилитировать на Южном Кавказе свое политическое реноме, которое изрядно потрёпано в других частях мира, на других континентах", - сказала она.

Захарова выразила сожаление в связи с тем, что риски рецидивов на Южном Кавказе сохраняются.

"В этой связи РФ последовательно работает над превращением региона в зону стабильности и процветания на основе баланса интересов всех регионалов и их соседей. В этой логике выстраиваем взаимодействия в рамках консультативной региональной платформы "3+3", работаем над комплексной нормализацией отношений Баку и Еревана на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - сказала глава пресс-службы МИД РФ.

По ее словам, цели западных посредников, в том числе и Франции, совершенно иные.

"Они стремятся превратить Южный Кавказ в еще одну арену геополитического противостояния, игнорируют коренные интересы стран региона, ничего не делали для того, чтобы обеспечить безопасность, стабильность и процветание этого региона", - добавила Захарова.

Отметим, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к участникам международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие", состоявшейся 21 ноября в Баку, сказал, что Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и в нашем регионе - на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов.

"Она проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе. В то же время Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств", - сказал Президент Азербайджана.

Франция должна выполнить решения Международного суда, связанные с проведением ядерных испытаний в Тихом океане, положить конец практике поучения других государств, говорится в обращении главы государства.

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