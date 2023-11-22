Великобритания поддерживает устойчивый мир на Южном Кавказ.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в социальной сети "X" написал заместитель по делам Европы государственного секретаря в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти.

"Рад вновь находиться в Баку. У меня была возможность обсудить вопросы региональной безопасности с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Великобритания поддерживает устойчивый мир на Южном Кавказе, и каждый может извлечь из этого пользу", - говорится в публикации.

Отметим, что 22 ноября 2023 года прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с делегацией, возглавляемой заместителем по делам Европы государственного секретаря в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти.

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