Ещё один армянский выкормыш во Франции

Автор: Байрам Эльшадов

Представитель левого движения "Неподчинившаяся Франция" Арно Ле Галль решил примерить Армении шкуру невинной овечки. На своей странице в Х французский депутат, следуя проармянскому тренду своей страны, выложил следующую публикацию: "Париж не дестабилизирует регион, но поддерживает страну, покинутую и находящуюся под угрозой внутри своих границ со стороны могущественного соседа, поддерживаемого Турцией и Израилем".

Попытки Арно Ле Галля оправдать милитаризацию Армении со стороны Франции выглядят довольно нелепо. В то время когда карабахский конфликт закрыт окончательно и бесповоротно, а Баку и Ереван стоят буквально на пороге подписания мирного договора, Франция на радость армянским реваншистам отправляет вооружение в Армению. Что это, если не дестабилизация?

Называя своего новоиспеченного союзника "покинутой страной", французский депутат, видимо по незнанию реалий нашего региона, забыл упомянуть, что Армения стала тупиковой страной в геополитическом плане именно из-за своей недальновидной политики. Вместо того, чтобы вовремя вернуть все оккупированные территории мирным путем, карабахский клан довел ситуацию до такого состояния, что начало Второй карабахской войны было неизбежным. Из-за радикальных политиков Армения оказалась отрезана от всех региональных проектов. В итоге, Армения находится там, где находится пока что по сей день - у разбитого корыта.

Стоит отдать должное Арно Ле Галлю, который назвал нашу страну могущественным соседом. И с этим трудно поспорить. Азербайджан благодаря политике Президента Ильхама Алиева за небольшой промежуток времени превратился в государство с сильной экономикой, проводящее независимый внешнеполитический курс. И неудивительно, что у Азербайджана есть такие сильные союзники. С сильными считаются, хотят строить отношения стратегического партнерства и союзничества. При этом наша страна никому не угрожает и на уровне политического руководства неоднократно заявляла, что заинтересована в долгосрочном мире в регионе.

А французскому депутату хотелось бы порекомендовать позаботиться об угасающем рейтинге партии, в которой он состоит. Недавняя попытка председателя партии "Неподчинившаяся Франция", популиста Жана-Люка Меланшона, набрать политические очки, обернулась против него самого. Та же участь ждет и молодого Арно Ле Галля.