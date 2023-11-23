Продолжается рабочий визит делегации минобороны Азербайджана в Грузию

Продолжается рабочий визит в Грузию заместителей министра обороны Азербайджанской Республики - генерального директора Агиля Гурбанова и командующего Военно-воздушными силами генерал-лейтенанта Рамиза Таирова.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Руководящий состав министерства обороны посетил Государственный военный научно-технический центр "Дельта" в Тбилиси.

На встрече в центре состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!