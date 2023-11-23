https://news.day.az/politics/1616582.html Продолжается рабочий визит делегации минобороны Азербайджана в Грузию
Продолжается рабочий визит делегации минобороны Азербайджана в Грузию
Продолжается рабочий визит в Грузию заместителей министра обороны Азербайджанской Республики - генерального директора Агиля Гурбанова и командующего Военно-воздушными силами генерал-лейтенанта Рамиза Таирова.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.
"Руководящий состав министерства обороны посетил Государственный военный научно-технический центр "Дельта" в Тбилиси.
На встрече в центре состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.
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