В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС

В Баку проходит министерская сессия V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, заседание началось с чтения аятов Священного Корана.

На сессии было заслушано выступление заместителя министра человеческих ресурсов и социального развития королевства Саудовская Аравия Аднана Абдуллы аль Нуайма (председателя IV Конференции министров труда ОИС).

Затем были избраны председатель V Конференции министров труда ОИС и состав бюро.

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