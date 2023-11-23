https://news.day.az/politics/1616619.html В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС
В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС
В Баку проходит министерская сессия V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, заседание началось с чтения аятов Священного Корана.
На сессии было заслушано выступление заместителя министра человеческих ресурсов и социального развития королевства Саудовская Аравия Аднана Абдуллы аль Нуайма (председателя IV Конференции министров труда ОИС).
Затем были избраны председатель V Конференции министров труда ОИС и состав бюро.
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