https://news.day.az/politics/1616652.html В Армении назвали дату заседания комиссии по делимитации
В Армении назвали дату заседания комиссии по делимитации
30 ноября на армяно-азербайджанской границе состоится заседание комиссии по делимитации.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
По ее словам, была достигнута договоренность о проведении 30 ноября встречи с азербайджанской стороной на границе двух стран.
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