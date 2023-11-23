В Армении назвали дату заседания комиссии по делимитации

30 ноября на армяно-азербайджанской границе состоится заседание комиссии по делимитации.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

По ее словам, была достигнута договоренность о проведении 30 ноября встречи с азербайджанской стороной на границе двух стран.