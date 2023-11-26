Новые опекуны запрещают Еревану встречаться с Баку без посредников

Решится ли Ереван на встречу с Баку один на один и разрешат ли ему это новые опекуны? Действительно, прослеживается тенденция, показывающая, что даже в таком жизненно важном для нее вопросе Армения не способна самостоятельно вести внешнеполитический курс. Она все время оглядывается на кого-то. Раньше это была Россия, теперь же вместо Еревана формирует повестку дня Запад.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Тем не менее, считает он, учитывая наличие - хоть и негативного - опыта двусторонних отношений между Азербайджаном и Арменией, прямые переговоры возможны. Кроме того, судя по всему, в Армении очень торопятся поскорее подписать мирный договор и открыть коммуникации. Стало известно, что на будущей неделе на границе пройдет двустороння встреча комиссий по делимитации.

"Однако это весь позитив на сегодня. Зато абсурда в действиях Еревана масса. На днях на встрече с послами стран Евросоюза Арарат Мирзоян заявил, что основой для мирного соглашения может послужить заявление, подписанное в Гранаде. Напомню, что Азербайджан во встрече не участвовал, и подписи под документом поставили лидеры Армении, Франции, Германии и Шарль Мишель. Согласитесь, что сказанное Мирзояном - это бред сивой кобылы. Выходит, что какие-то страны без участия Азербайджана формируют какие-то рамки, в которых Баку должен подписывать мирный договор. Думаю, все было спланировано. Ставилась цель вынудить Президента Азербайджана в Гранаде подписать тот документ, который устраивает Армению и ее опекунов. В этой связи хотел бы напомнить, что за все годы переговоров ни разу ни одному переговорщику не удалось насильно усадить Баку за стол и заставить подписать документы, не отвечающие его интересам. Есть пример Лиссабонского саммита 1996 года, когда впервые в истории ОБСЕ было наложено вето на итоговый документ. Или возьмем попытки, скажем так, легализовать пресловутые армяно-турецкие Цюрихские протоколы с участием Азербайджана. Госсекретарь Клинтон лично долго уговаривала Президента Азербайджана приехать в Стамбул на переговоры, но он отказался. Таких примеров много. Напоминаю я это для того, чтобы было понятно: Баку не подпишет никакого документа с Ереваном, составленного без его участия и вне его интересов", - сказал Ибрагимов.

По мнению нашего собеседника, то, что Азербайджан пытаются обвинить в отказе от западной площадки, только усугубляет ситуацию и приведет к тому, что, в конце концов, он действительно это сделает. Есть ощущение, что Запад делает все, чтобы мирный договор подписан не был. В том, что мир все еще не заключен, виноваты и Армения, и ее новые покровители. Профессор Сеульского университета также считает, что подписание мира с Арменией в настоящее время будет бессмысленно, поскольку с такой страной нельзя договариваться о мире. Одного документа недостаточно. Должна быть в наличии политическая воля, которая у Еревана отсутствует полностью. С той риторикой, которая звучит из Армении, и с таким выражением лица, с каким делают эти заявления официальные лица Армении, мирные договора не подписываются, считает политолог.

"Подписание какой-то бумажки не будет играть никакой роли, потому что вряд ли Армения будет соблюдать договоренности. Считаю, что в нынешней ситуации может быть подписано соглашение модус вивенди, что будет означать мирное сосуществование между двумя странами в перспективе. Если мы увидим, что в перспективе мирное сосуществование будет возможным, то в дальнейшем будем рассматривать и тему мирного договора. В конце концов, есть примеры, когда воевавшие страны нормально взаимодействуют и без мирного договора.

Армения всегда будет на что-то рассчитывать и смотреть по сторонам. То, что Ереван так долго тянул с ответам на предложения Азербайджана по мирному договору, связано с рядом факторов. Это и встреча в Гранаде, от которой армяне чего-то ожидали, и прочие факторы. Последним в череде ожиданий было ожидание решения Международного суда ООН. Рассчитывалось, что требования Армении будут удовлетворены и их удастся включить в мирный договор. Но это были напрасные ожидания, потому что юридически Армения всегда проигрывала, ее единственным инструментом всегда была пропаганда и использование политизированных платформ с целью представлять свои интересы", - сказал профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева