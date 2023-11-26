Армянофобия в Армении. И это не шутка

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Соседи не устают нас веселить. На днях омбудсман Армении Манасян развеселила заявлением о создании в стране структуры по защите прав национальных меньшинств. Это реально было смешно.

Во-первых, Армения - мононациональная страна, и потому такая структура будет напоминать организацию по спасению вымирающих видов флоры и фауны. Представителей других народов в Армении можно перечесть по пальцам, и их давно пора вносить в красную книгу. Во-вторых. Сама постановка вопроса говорит о том, что права мизерного количества не армян грубо нарушаются, если требуется создание специальной структуры по их защите. В многонациональном Азербайджане, например, нет такой конторы, а права нацменьшинств защищены законом.

Но это еще не все. В Армении, оказывается, нужно защищать права не только нацменьшинств, но и самих армян, потому что в обществе этой страны набирает обороты армянофобия. По-другому этого явления не назвать. Приехавшие в Армению из Азербайджана армяне считаются там "неправильными" и вызывают отторжение в обществе. Об этом свидетельствуют распространенные армянскими СМИ слова министра образования Жанны Андреасян о том, что дети из Карабаха могут подвергаться притеснениям в ереванских школах. На заседании правительства присутствовали дети, которые задали ей соответствующий вопрос. И получили ответ. Таких случаев министр не исключила, но успокоила детей, порадовав их вестью о наличии в каждой школе штатного психолога.

Нуууу, успокоила.

По всему видно, что если так пойдет, омбудсману придется создавать организацию уже по защите армян от армян. Обращает на себя внимание, что министр культуры и образования не говорит о необходимости работы среди детей с целью гашения ненависти к шуртвацам. Ведомство нашло другой выход - обращаться к школьному психологу, если кого-то побили или над кем-то поиздевались из-за того, что он "неправильный" армянин. Когда глава Минобразования допускает возможность таких взаимоотношений в школах Армении, это не значит, что она честно признает наличие проблемы. Это значит, что она с ситуацией согласна, а общество взрослых, вместо того, чтобы правильно мотивировать подрастающее поколение, просто поручает пострадавших психологу, чтобы тот объяснил детям, что все не так уж плохо.