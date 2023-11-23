Шахин Мустафаев встретился с послом Китая

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев 23 ноября встретился с послом Китайской Народной Республики в Азербайджане Го Минь.

Как сообщает в четверг Day.Az, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-китайских отношений и сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах, а также отмечено, что межгосударственные отношения носят характер стратегического партнерства.

Также была подчеркнута важность продолжения взаимовыгодного сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, в частности, совместного продвижения инициативы "Пояс и путь", а также Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор). В этом контексте был обсужден ряд проектов документов, которые планируется подписать в ближайшее время с целью совершенствования правовой базы, а также расширения механизмов сотрудничества.

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