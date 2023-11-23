https://news.day.az/politics/1616735.html Названа дата заседания армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ
Названа дата заседания армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ
Встреча комиссии по делимитации границ состоится 30 ноября в приграничном между Азербайджаном и Арменией регионе.
Об этом в четверг сообщил Day.Az начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
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