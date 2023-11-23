Грузия, Сирия, Украина … на очереди Армения

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Армению постигнет участь прочих стран, которые чрезмерно надеялись на США.

Day.Az представляет текст публикации:

История учит одних и наказывает за невнимательность других. И Армения, похоже, оказалась во втором лагере.

Разворот, затеянный Пашиняном, на первый взгляд очень заманчив, если бы не одно серьезное НО: размеры, ресурсы и возможности Армении не позволят ей игнорировать наличие России под боком, и тем более огромную зависимость от Москвы в военном и экономическом плане.

С политической точки зрения авантюра Пашиняна может быть и даст какие-то результаты, но а дальше-то что?

Воваевичу наобещали много чего - сначала РФ, потом Франция, теперь США. А сильно ли США помогли Грузии? Сильно ли США помогли миллионам сирийцев? Каково будет украинцам, если они тоже станут жертвой большой геополитической игры?

Вот только Пашинян, как впервые пробующий наркотики подросток, уверен: нет, со мной будет иначе! Меня не затянет, нет!

А мясорубка все работает.

Автор рисунка - HSF

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