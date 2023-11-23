Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем ЕЭК ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной Молчан, находящейся с визитом в Азербайджане в рамках Недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Об этом в четверг Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены повестка дня и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕЭК ООН, а также связи Азербайджана с Центральной Азией, включая СПЕКА, и возможная роль ЕЭК в этом контексте.

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