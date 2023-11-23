https://news.day.az/politics/1616744.html Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем ЕЭК ООН
Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем ЕЭК ООН
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной Молчан, находящейся с визитом в Азербайджане в рамках Недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
Об этом в четверг Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
На встрече были обсуждены повестка дня и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕЭК ООН, а также связи Азербайджана с Центральной Азией, включая СПЕКА, и возможная роль ЕЭК в этом контексте.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре