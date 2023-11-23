В результате Победы, одержанной благодаря сильному лидерству Президента Ильхама Алиева, была восстановлена и историческая справедливость

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви направил поздравительное послание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сердечно поздравив правительство и народ Азербайджана с этим знаменательным днем, Президент Ариф Алви отметил: "Этот знаменательный день напоминает нам о героической борьбе азербайджанского народа за защиту своей Родины. В результате этой стратегической Победы, одержанной благодаря Вашему сильному лидерству, была восстановлена не только территориальная целостность Азербайджанской Республики, но и историческая справедливость. Нынешний праздник имеет особое значение, поскольку Азербайджан восстановил полный контроль над своей законной территорией - Карабахом.

Пакистан и впредь будет оказывать постоянную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Пусть эта Победа сделает необратимыми мир, стабильность, развитие и процветание в регионе!".

Президент Ариф Алви выразил надежду на совместную работу с главой нашего государства по укреплению наших уже многие годы развивающихся по восходящей братских отношений посредством многопланового сотрудничества, с учетом проведенных в последнее время встреч на высшем уровне и контактов между народами.