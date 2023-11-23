Виктор Орбан прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Виктора Орбана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!