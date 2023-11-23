Сахиба Гафарова приняла новоназначенных послов Российской Федерации и Королевства Саудовской Аравии

23-го ноября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Евдокимова.

Тепло приветствовавшая гостя председатель Милли Меджлиса поздравила его с началом дипломатической деятельности в качестве посла и пожелала ему успехов.

На встрече отмечался прогресс двусторонних связей во всех сферах, включая политическую, экономическую, гуманитарную и культурную, а также взаимодействие между регионами стран и транспортное сотрудничество, за тридцать лет, прошедших с налаживания двусторонних дипломатических отношений. Обращалось внимание на то, что высокоуровневые встречные визиты глав государств, проведённые ими встречи и постоянные контакты, а также множество подписанных в различных областях документы служат дальнейшему укреплению связей наших стран. Тесное сотрудничество в политической и экономической плоскостях также оказывает благотворное влияние на связи в гуманитарной области. Эти связи ещё больше сближают наши народы, было сказано в ходе беседы, передает Day.Az.

Подчеркнув значительную роль парламентов в укреплении связей между двумя государствами, спикер коснулась деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Милли Меджлисом и Федеральным собранием и указала на важность взаимных визитов парламентских делегаций и проводимых встреч с точки зрения обмена информацией и опытом в законодательной сфере. Сахиба Гафарова, кроме того, подчеркнула важность своих официальных визитов в Российскую Федерацию по приглашениям председателе Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, а также состоявшихся встреч для расширения межпарламентского сотрудничества. Как она заметила, последняя встреча такого рода была проведена с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в рамках проведённых 6-го ноября в Бишкеке мероприятий МПА СНГ, и во время той беседы имел место обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах межпарламентских связей.

Затем, затронув с удовлетворением свою рабочую поездку в Россию 15-го мая текущего года с целью участия в мероприятиях по случаю столетнего юбилея Гейдара Алиева, Сахиба Гафарова расценила эти мероприятия как показатель глубокого уважения и почёта к Общенациональному лидеру нашего народа.

Речь зашла и о возникших в регионе новых реалиях. Говорилось о заинтересованности Азербайджана в обеспечении мира и безопасности, и о его шагах в этом направлении.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов выразил признательность за оказанный ему искренний приём. Он говорил о динамичном развитии связей между Россией и Азербайджаном во всех сферах, и о дружеских узах, связывающих наши народы. Межпарламентское сотрудничество играет огромную роль в расширении этих отношений, заметил посол, заявив, что намерен в течение своей дипломатической миссии не жалеть усилий для ещё большего их развития.

Собеседники также обменялись соображениями о перспективах роста межгосударственного и межпарламентского сотрудничества, и об иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.

В тот же день председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с послом Королевства Саудовской Аравии в Азербайджане Иссамом бин Салехом эль-Джутейли.

Спикер Сахиба Гафарова тепло приветствовала гостя, поздравила его с назначением послом в Азербайджан и пожелала ему успехов в работе. Было отмечено, что Азербайджанская Республика придаёт особое значение развитию отношений с дружественным и братским Королевством Саудовской Аравии.

Наши народы связаны своими историческими, религиозными и культурными корнями, заявила Сахиба Гафарова, добавив, что налаженные после обретения Азербайджаном независимости двусторонние дипломатические отношения подняли наши связи на качественно новый уровень.

Председатель Милли Меджлиса говорила об импульсе, который дал росту взаимоотношений визит Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Саудовскую Аравию в 1994-м году и об определении направлений будущего развития этих отношений на встречах, проведённых во время визитов президента Ильхама Алиева в Королевство Саудовской Аравии, а также в документах, подписанных в их ходе между нашими государствами. Сахиба Гафарова также особо указала на исключительную роль визитов высшего и высокого уровней в продолжающемся сближении наших стран и развитии двусторонних связей.

Была озвучена высокая оценка поддержки Саудовской Аравией на международных форумах территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности границ нашей страны. Было заявлено, что отказ Саудовской Аравии наладить дипломатические отношения с Арменией по причине оккупации азербайджанских земель было большой моральной поддержкой нашему народу и нашему государству, а также ярким проявлением братства.

Перейдя затем к всестороннему прогрессу азербайджано-саудовских отношений и, в частности, затронув возможность дальнейшего расширения сотрудничества в экономической, образовательной, научной, культурной и иных сферах, Сахиба Гафарова отметила роль высших законодательных органов стран в углублении дружественных связей между ними. Спикер Милли Меджлиса поблагодарила парламент Королевства Саудовской Аравии за активное участие в работе Парламентской сети Движения неприсоединения, и озвучила своё мнение о развитии эффективного сотрудничества наших стран в рамках международных организаций.

Посол Королевства Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех эль-Джутейли отметил высокий уровень отношений двух стран, подчеркнув, что сотрудничество в различных сферах, в том числе между нашими законодательными ассамблеями, в интересах обоих народов. Он также высказался о росте дружеских уз и сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о новых возможностях сотрудничества в сфере продвижения межпарламентских контактов, экономических отношений, торговых связей и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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