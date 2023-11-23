https://news.day.az/politics/1616838.html Российские миротворцы свернули еще один пост в Карабахе
Российские миротворцы свернули еще один пост в Карабахе
Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что наблюдательный пункт находился в Лачинском районе.
Напомним, что российский миротворческий контингент размещен на части территорий Азербайджана в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.
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