https://news.day.az/politics/1616842.html Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 23 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, выстроен почетный караул.
Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре