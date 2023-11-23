https://news.day.az/politics/1616843.html Начался рабочий визит в Азербайджан Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - ФОТО
Начался рабочий визит в Азербайджан Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - ФОТО
23 ноября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
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