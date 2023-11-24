Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Азербайджан с рабочим визитом

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 23 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, выстроен почетный караул.

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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