Перегруппировка и распределение сил в мире дали толчок более меньшим силам выбрать сторону сопротивления. Перейдя к новому этапу геополитической реорганизации, США теперь способны оказывать давление на ослабленную часть Южного Кавказа для продвижения своей "идеологии мира" в Армении. Действуя в тени, организации, созданные США под видом "гуманитарной помощи", направляемой для добровольно покинувших Карабах армянам, решили дестабилизировать и без того напряженную ситуацию в регионе.

Американские власти постепенно переходят от риторики давления к практическим действиям по осуждению и даже ограничению Азербайджана. На этот это попыталась сделать директор USAID, Саманта Пауэр, известная своим особым хладнокровие по отношению к Азербайджану. Директор отказывается видеться с вынужденными переселенцами из Западного Азербайджана, но при этом готова провести встречу с добровольно уехавшими армянами.

Кроме того, Соединенные Штаты через Агентство международного развития (USAID) объявили о выделении дополнительной гуманитарной помощи на сумму более 4,1 миллиона долларов для удовлетворения потребностей людей, пострадавших от так называемой "этнической чистки в Нагорном Карабахе".

Вместе с этим дополнительным финансированием гуманитарная помощь США с 2020 года составила почти 28 миллионов долларов.

За время более чем 30-летней оккупации не было ни одного визита на уровне руководства USAID, чтобы узнать о тяжелом положении азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, число которых превышает уехавших армян в 10 раз.

По мнению британского эксперта и журналиста Нила Уотсона, существует несколько причин, по которым USAID не проявляет интереса или безразличия к тяжелому положению почти одного миллиона вынужденных переселенцев из Азербайджана на протяжении почти трех десятилетий. Об этом он подробно рассказал в интервью AZERNEWS.

"Во-первых, существует подавляющее влияние американо-армянской диаспоры, которая уже более ста лет составляет значительную долю деятелей в политике, бизнесе, СМИ и сфере развлечений. США автоматически предрасположены к своим взглядам.

Во-вторых, это влияние религиозных правых США, которые очень восприимчивы к армянскому нарративу, представляющему все в виде конфликта между исламом и христианством. Нынешнее руководство стремится привлечь эти голоса помимо голосов армянской диаспоры. В-третьих, это исламофобская и туркофобская позиция США. В-четвертых, Армению, как монорелигиозную христианскую страну, часто рассматривают как американского союзника на Южном Кавказе, и в-пятых, к сожалению, Азербайджану не совсем удалось пролоббировать свою позицию на Капитолийском холме", - сказал эксперт.

США поддержали оккупирующее армянское государство во время 30-летней оккупации азербайджанских земель, когда один миллион азербайджанцев подверглись жестокой и кровавой этнической чистке. И сейчас эта политика продолжается в той же форме.

По мнению эксперта, поддержка США продиктована не гуманитарными соображениями, а корыстными интересами, особенно в связи с переходом России от Армении к Азербайджану и общим снижением российского влияния на Южном Кавказе.

"Теперь они рассматривают Армению как свой форпост в регионе. Это также попытка получить голоса и финансовую поддержку на будущих выборах со стороны американцев армянского происхождения, религиозных правых и других религиозно мотивированных сторонников.

Попытки некоторых внерегиональных государств превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества и конфронтации, включая вооружение Армении и поощрение ее пропаганды ненависти, не служат миру, примирению и всестороннему развитию.

Среди манипуляций и иллюзий, которые навязывают нам фейковые СМИ по всему миру, важно взглянуть шире. Америке не нужно ничего большего от Армении, чтобы открыть путь к своим ближайшим соседям, достичь России и иметь возможность противостоять иранским силам.

Ссылаясь на заявления официальных лиц, США опасаются, что Иран предоставит России современные баллистические ракеты малой дальности для ведения войны против Украины. По данным американских источников, ирано-российское военное сотрудничество расширяется по мере того, как Москва усиливает войну на Украине.

Перейдем к лауреату премии "Аврора" Саманте Пауэр, которая, по данным источников, объединилась с основателем фонда "Аврора" Рубеном Варданяном, отбывающим сейчас наказание в тюрьме в Азербайджане. Он также финансировал сепаратизм в Украине.

Как отметил журналист Нил Уотсон, это еще одна причина позиции USAID, согласно которой Саманта Пауэр по своей сути коррумпирована. Она стремится получить финансовую поддержку Варданяна для достижения своих корыстных целей.

"Кроме того, насколько я помню, Варданян является чем-то вроде российской марионетки, так что это показывает, что Пауэр ставит свою личную выгоду выше интересов США".

В 2019 году депутаты Европарламента потребовали санкций против Рубена Варданяна за схемы отмывания денег. Он, появившись в Карабахе в октябре 2022 года, также спланировал государственный переворот против поддерживаемого США политического руководства Армении.

Как могут США защищать такую страну, как Армения, в которой террористических организаций больше, чем в любой из стран мира? Разве Америка не была первой, кто объявил о борьбе с терроризмом?

"Возрождение группировки АСАЛА, которая связана с организациями, признанными террористическими во многих странах ЕС и США, представляет угрозу для стран Запада", - отмечает польское издание Dorzeczy.

Разве Азербайджан не проводил на своей территории антитеррористические мероприятия? Разве не Азербайджан предложил армянам Карабаха остаться там в качестве граждан?

Армения получила поддержку "крестоносцев" и их клонов по всему миру. Остается много вопросов, на которые не хотят отвечать ни власти Армении, их СМИ, ни иностранные официальные лица. Может быть, западноевропейские страны хотят помочь Азербайджану через Армению расчистить километры полей, засеянных противотанковыми и противопехотными минами?

В Азербайджане обвинили ПАСЕ в поддержке армянского минного террора Армении. Докладчик ПАСЕ, в свою очередь, отказался видеться с семьями жертв, что расценивается как издевательство над ценностями Совета Европы и неуважение к правам и свободам человека.

"Это, конечно, издевательство над принципами ПАСЕ, но это совсем не удивительно. Лиза Кристоффесен лишь отражает позицию некоторых членов Совета Европы. Многие из них явно проармянские, особенно Франция, и мы заблуждаемся, если думаем, что она займет взвешенную позицию и попытается понять реалии минной проблемы на освобожденных территориях", - заявил в заключение британский эксперт.