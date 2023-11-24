Азербайджан подтвердил свою роль как центра решения глобальных проблем

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Азербайджан укрепил свои позиции надежного партнера в различных областях. Эти заявления выходят за рамки простой риторики, находя поддержку среди мировых лидеров и авторитетных международных организаций, которые полностью доверяют Азербайджану.

Одной из таких организаций является ООН и ее Специальная программа для экономик Центральной Азии (СПЕКА). В этом контексте неудивительно, что Азербайджан председательствует в СПЕКА и организует Неделю СПЕКА в Баку 20-24 ноября 2023 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Созданная 26 марта 1998 года, СПЕКА выступает в качестве Специальной программы ООН по оказанию помощи этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. СПЕКА предлагает платформу для субрегионального сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые наилучшим образом могут быть достигнуты посредством регионального сотрудничества.

Тема нынешнего форума - "Преобразование региона СПЕКА в центр соединяемости с глобальным охватом". Страны, участвующие в программе, активно работают над укреплением своих торгово-экономических связей как с Европой, так и с Азией. Кроме того, большинство из этих стран сталкиваются с проблемой отсутствия выхода к морю, что усложняет их участие на мировом рынке.

Решение о проведении мероприятия в рамках этой темы в Азербайджане не является неожиданным. Азербайджан, выступающий в качестве транзитного узла в обширном регионе, хорошо подготовлен для обмена своим опытом с партнерами. Страна создала новые возможности для стран более широкого региона благодаря значительным инвестициям в транспортную инфраструктуру за последние три десятилетия. Учитывая, что крупный глобальный транспортный проект, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор), проходит через значительную часть стран-участниц программы, очевидно, что эта тема не останется без внимания.

Стороны, несомненно, рассмотрят вопрос обеспечения функциональной совместимости данных по секторам цепочки поставок и соответствующим видам транспорта вдоль ТМТМ, чтобы повысить эффективность обмена данными и трансграничного перемещения товаров. Азербайджан активно участвует в этих усилиях, уделяя особое внимание повышению эффективности, расширению пропускной способности и упрощению таможенных процедур в рамках Среднего коридора.

Реализуются инициативы по увеличению пропускной способности Среднего коридора до 10 миллионов тонн к 2025 году, как указано в дорожных картах, подписанных между Азербайджаном, Турцией и Грузией. Ожидается, что в 2023 году по Среднему коридору будет перевезено около 2 миллионов тонн грузов.

Кроме того, энергетические системы в регионе СПЕКА обладают значительным неиспользованным потенциалом. Сотрудничая с региональными партнерами, государства-участники СПЕКА активно участвуют в диверсификации источников энергии и маршрутов поставок энергоресурсов на мировые рынки. В то же время эти государства создают инфраструктуру для интеграции в крупные проекты, направленные на наращивание мощностей в области возобновляемых источников энергии. Они также расширяют региональные энергетические связи и участвуют в торговле энергоресурсами посредством совместных усилий по повышению устойчивости и безопасности энергетической системы.

В этом отношении опыт Азербайджана имеет исключительную ценность. Успешная долгосрочная энергетическая стратегия Азербайджана доказала свою эффективность в обеспечении доступа к европейскому энергетическому рынку, особенно в сложные периоды препятствий для диверсификации. Страна неизменно пользуется значительным уважением своих партнеров благодаря образцовой реализации проектов в нефтегазовой отрасли. Все большее число стран стремятся получить доступ к газовым ресурсам Азербайджана. Более того, страна также стремится экспортировать экологически чистые энергетические ресурсы и, возможно, даже "зеленый" водород.

Центральная Азия - регион, богатый ресурсами для развития возобновляемой энергетики. Кроме того, такие страны, как Казахстан и Туркменистан, могут похвастаться значительными запасами углеводородов. Для использования и экспорта этих потенциалов на мировой рынок необходима современная энергетическая инфраструктура Азербайджана.

Общие приоритеты создают прочную основу для укрепления долгосрочного сотрудничества в стратегических областях. В конце Недели СПЕКА в Баку также ожидается достижение соглашений о дальнейшем сотрудничестве по различным направлениям на следующие 25 лет. Нынешнее проведение этого мероприятия в Баку является наглядной демонстрацией международного доверия к Азербайджану, подчеркнутого личным влиянием Президента Ильхама Алиева. Твердая приверженность главы государства сотрудничеству с каждой из экономик СПЕКА сыграла решающую роль в укреплении жизненно важных связей между этими странами на мировой арене.