Источник: Агентство международной информации Trend

Французов не волнует Армения, они не знают, где находится эта страна.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend главный исполнительный директор парижской онлайн-газеты Lagazetteaz.fr Жан-Мишель Брюн.

Говоря о поставках Францией военной техники в Армению, он сказал, что это глупая политика.

"Но суть внутренней политики заключается в том, чтобы просто показать правым партиям, что "мы спасаем нашу цивилизацию от вторжения мусульманского мира". Это совершенно глупо. Но не стоит это принимать всерьез. Это просто потому, что французские СМИ каждый день говорят одно и то же. Но как только они перестанут предоставлять такую информацию, все изменится", - добавил Брюн.

По его словам, даже будущее Армении зависит от хороших отношений с Азербайджаном и Турцией.

"Азербайджан находится в центре всего, это "ворота" Кавказа в Центральную Азию. Мы должны строить очень прочные отношения с Азербайджаном. Нам необходимо обеспечить очень сильные экономические и культурные связи. Я уверен, что прочные связи между Азербайджаном и Францией будут выгодны всем. У нас есть прочные культурные связи. Я думаю, что в будущем между Азербайджаном и Францией будут крепкие связи. Полагаю, что все наладится даже раньше, чем ожидается, потому что французов не волнует Армения. Они даже не знают, где находится Армения. Я не думаю, что мы будем еще более активно вовлечены в процессы на Южном Кавказе", - отметил Брюн.

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