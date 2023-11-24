Планируются изменения на территориях ряда освобожденных районов

Законопроект Азербайджанской Республики "О частичных изменениях административно-территориального деления Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов Азербайджанской Республики" будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе (парламент).

Как сообщает в пятницу Day.Az, законопроект будет рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по региональной политике 27 ноября.

Кроме того, на заседании будет обсужден законопроект Азербайджанской Республики "Об образовании Агдеринского района Азербайджанской Республики".

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