Президент Таджикистана ознакомился с выставкой «Выставка стран СПЕКА: региональное сотрудничество в целях устойчивого развития»

24 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон ознакомился с открывшейся в Бакинском Экспо-центре выставкой под названием "Выставка стран СПЕКА: региональное сотрудничество в целях устойчивого развития", организованной по специальной инициативе Азербайджана в рамках Недели СПЕКА - Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев проинформировал высокого гостя о выставке. Сообщалось, что на выставке, организованной по случаю 25-летия создания СПЕКА, представлены стенды только стран SPECA. На стендах экспонируются образцы продукции государственных предприятий и частных компаний из Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Все стенды установлены Азербайджаном в едином дизайнерском формате.

Президент Таджикистана ознакомился с продукцией, выпускаемой под брендом Made in Azerbaijan в центре азербайджанского национального стенда выставки. Было отмечено, что здесь представлены алкогольные напитки, фруктовые соки, консервированная продукция, кондитерские изделия, сухофрукты, молочная продукция, косметические средства, производимые 33 компаниями Азербайджана, а также поделки ремесленников ABAD.

Сообщалось, что здесь выставлено 88 видов продукции оборонного назначения, в том числе различные виды огнестрельного оружия, боевые средства ближнего действия, минометы, боеприпасы различных калибров, беспилотные летательные аппараты и т.д., производимые в учреждениях минобороны. В отличие от предыдущих выставок, на этой выставке впервые представлен недавно созданный крупнокалиберный пулемет "АН-12,7".

Затем Президент Таджикистана ознакомился с национальными стендами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В завершение высокий гость оставил запись в книге почетных гостей.

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