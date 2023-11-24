Флаг Азербайджана поднят в Новой Каледонии

В Новой Каледонии проходит акция протеста против Франции.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в ходе акции, наряду с флагом Новой Каледонии, поднят флаг Азербайджана.

Несмотря на требования французской полиции убрать азербайджанский флаг, участники акции отказались подчиниться.

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