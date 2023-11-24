https://news.day.az/politics/1616923.html Флаг Азербайджана поднят в Новой Каледонии - на акции протеста против Франции - ВИДЕО
Флаг Азербайджана поднят в Новой Каледонии - на акции протеста против Франции - ВИДЕО
В Новой Каледонии проходит акция протеста против Франции.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в ходе акции, наряду с флагом Новой Каледонии, поднят флаг Азербайджана.
Несмотря на требования французской полиции убрать азербайджанский флаг, участники акции отказались подчиниться.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре