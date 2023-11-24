Париж продолжает накачивать Пашиняна деньгами

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Армения плотно подсела на иглу французских кредитов.

Day.Az представляет текст публикации:

Видимо, Франция полностью победила бедность, профсоюзы не бастуют, "желтые жилеты" купаются в деньгах, а криминал остался только в кино.

Замглавы финансового комитета Сената Франции Эммануэль Капю, выступая с трибуны, говорит о целях, которые Париж поставил себе до конца года - среди них поддержка Украины, увеличение военного бюджета и - внимание - выделение 20 млн евро "для беженцев в Армении".

Вопрос - а сколько миллионов евро выделяла Франция азербайджанским беженцам, оставим открытым - там все и так ясно.

Интереснее другое: куда на самом деле пойдут эти 20 млн, выделенных Пашиняну? На каких таких "беженцев", если они тысячами выезжают из Армении в РФ и Европу?

Под вывеской "помощи беженцам" Париж банально накачивает Пашиняна ресурсом. Бронетехника, военные советники, деньги - и после этого у французов хватает наглости заявлять, что это Баку готовится к войне?!

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