https://news.day.az/politics/1616950.html Сахиба Гафарова встретилась с послами пяти стран - ФОТО
Сахиба Гафарова встретилась с послами пяти стран - ФОТО
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с послами пяти стран.
Как сообщили Day.Az в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послами Российской Федерации, Королевства Саудовская Аравия, Иорданского Хашимитского Королевства, Хорватии и Греции.
Сообщается, что на встрече с послами иностранных государств были обсуждены отношения между Азербайджаном и этими странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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