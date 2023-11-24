Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с послами пяти стран.

Как сообщили Day.Az в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послами Российской Федерации, Королевства Саудовская Аравия, Иорданского Хашимитского Королевства, Хорватии и Греции.

Сообщается, что на встрече с послами иностранных государств были обсуждены отношения между Азербайджаном и этими странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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