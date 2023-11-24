Премьер-министр Венгрии посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

24 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Виктор Орбан почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!