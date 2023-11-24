https://news.day.az/politics/1616958.html Премьер-министр Венгрии посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Премьер-министр Венгрии посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
24 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Виктор Орбан почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле.
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