https://news.day.az/politics/1616984.html Пашинян заявил о возникновении новых дипломатических возможностей после мира с Азербайджаном
Пашинян заявил о возникновении новых дипломатических возможностей после мира с Азербайджаном
Подписание мирного договора с Азербайджаном может создать благоприятные условия для установления отношений с Пакистаном.
Как сообщает Day.Az, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал на состоявшейся сегодня пресс-конференции.
Он отметил, что отказ официального Исламабада установить дипломатические отношения с Арменией связан с фактором Азербайджана.
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