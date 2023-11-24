Пашинян заявил о возникновении новых дипломатических возможностей после мира с Азербайджаном

Подписание мирного договора с Азербайджаном может создать благоприятные условия для установления отношений с Пакистаном.

Как сообщает Day.Az, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

Он отметил, что отказ официального Исламабада установить дипломатические отношения с Арменией связан с фактором Азербайджана.

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