Азербайджан является драгоценным партнером и соседом для Грузии.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"Дружба между нашими странами уходит веками в историю, наши страны связывают хорошие добрососедские отношения", - сказал он.

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