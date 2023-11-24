Президент Казахстана выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за прекрасную организацию саммита СПЕКА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за прекрасную организацию саммита СПЕКА.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Касым-Жомарт Токаев сказал в начале своего выступления на первом саммите глав государств - участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Президент Казахстана также поприветствовал лидеров стран Центральной Азии и почетных гостей мероприятия.