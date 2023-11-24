Венгрия и Азербайджан - братские страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"У Венгрии и Азербайджана очень хорошие отношения. Мы братские страны со странами Центральной Азии и Азербайджаном", - сказал Орбан.

Также он отметил, что в Венгрии есть большое количество компаний, которые инвестируют в Азербайджан.

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